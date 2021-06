‘Verzekeraars doen weinig tegen schendingen mensenrechten’

Negen grote in Nederland actieve verzekeraars hebben 4 miljard euro geïnvesteerd in bedrijven die betrokken zijn bij ernstige en langdurige mensenrechtenschendingen, stelt de Eerlijke Verzekeringswijzer. Die investeringen houden ze bovendien aan, ook als de verzekeraars al jaren op de hoogte zijn van zaken als vervuiling, landroof, geweld en moord. Daarmee houden ze zich volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer niet aan de richtlijnen van de Verenigde Naties voor bedrijven en mensenrechten.

Beleggen

De Eerlijke Verzekeringswijzer selecteerde elf zaken waarbij olie-, gas- en mijnbouwbedrijven als Shell, TotalEnergies en Glencore betrokken zouden zijn bij schendingen van de mensenrechten. Vaak gebeurt dat in conflictgebieden zoals Myanmar, Zuid-Soedan of Nigeria. Alle negen verzekeraars beleggen in meerdere van deze bedrijven, maar het merendeel kan niet aantonen dat ze genoeg doen tegen die mensenrechtenschendingen, zo zegt de verzekeringswijzer.

Vrijwillige richtlijnen

Alleen Athora NL, dat achter verzekeraars Zwitserleven en Reaal zit, en zorgverzekeraar CZ konden dat wel aantonen. Verzekeraars Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Menzis, NN en VGZ bleven achter, wat niet veel beter is dan bij de vorige keer toen de Eerlijke Verzekeringswijzer dit punt bekeek in 2018. De organisatie trekt daarom de conclusie dat vrijwillige richtlijnen niet werken.

Wetgeving

Wetgeving is nodig, maar kan nog jaren op zich laten wachten, aldus Titus Bolten van Amnesty International dat, samen met onder meer Milieudefensie en Oxfam Novib, een van de partijen is achter de Eerlijke Verzekeringswijzer. “Die tijd hebben de slachtoffers niet. Hun fundamentele rechten zijn of worden nog steeds stelselmatig geschonden, terwijl ze nergens terecht kunnen. Ze ontvangen geen compensatie voor geroofd of vervuild land, geen genoegdoening voor het verlies van naasten of geliefden.”

Slecht onderzoek

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer geen recht doet aan de stappen die de verzekeraars zetten op thema’s als mensenrechten, maar ook klimaatverandering. Verzekeraars gaan juist wel het gesprek aan met bedrijven waar ze in investeren, maar moeten ook prioriteiten stellen met welke bedrijven ze praten en welke thema’s ze aankaarten. Bovendien is dat een traject van de lange adem. Het Verbond en individuele verzekeraars zijn nu in gesprek met de Eerlijke Verzekeringswijzer om de onderzoeksmethode van die laatste organisatie te verbeteren. (ANP)