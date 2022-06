Verzekeringstak verliesgevend in 2021 voor zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben gemiddeld verlies gemaakt op de verzekeringstak in 2021. Door in te zetten op een lagere premie in 2022 met gelijkblijvende zorgkosten en andere uitgaven bleef er per verzekerde een verlies over, blijkt uit gegevens van Kompas in Zorg . Dat onder de streep toch winst werd geboekt, is voor een deel te danken aan het uitzonderlijke beursjaar waardoor de beleggingswinsten flink stegen.

Per verzekerde kwam het resultaat van de zorgverzekeraars uit op 2 euro positief terwijl dit een jaar geleden nog 32 euro betrof. In dit cijfer zijn de resultaten van DSW en van de zorgtakken van Achmea en ASR niet meegenomen.

Zorgpremie laag houden

Het zogeheten technisch resultaat, waar de verzekeringsactiviteiten onder vallen, daalde van 25 euro in 2020 naar -18 euro in 2021. Dit was voor een deel het gevolg van voorzieningen die verzekeraars namen in 2021 om de zorgpremie voor 2022 laag te houden. Zorgkosten en bedrijfskosten bleven grotendeels gelijk.

Het niet-technisch resultaat, waar vooral het beleggingsresultaat onder valt, is juist flink gestegen. Per verzekerde verdienden verzekeraars 20 euro op de beurs, een stijging van 177 procent. 2021 was een uitstekend beursjaar met flinke koersstijgingen.

Beleggen

Met uitzondering van Achmea, VGZ en ASR kregen de zorgverzekeraars met een negatief technisch resultaat te maken. Zo boekte Menzis met het verzekeringsbedrijf een negatief resultaat van 160,6 miljoen euro, onder meer om de premie voor 2022 lager vast te kunnen stellen. Doordat beleggen de verzekeraar 63,5 miljoen opleverde bleef het verlies beperkt tot 106 miljoen euro.

Andere verzekeraars die opvallen zijn CZ en Zorg en Zekerheid. Ook CZ boekte een negatief verzekeringsresultaat door een voorziening die werd genomen vanwege het niet-kostendekkend aanbieden van de premie en mogelijke negatieve resultaten op de verzekeringscontracten voor volgend jaar. Met beleggen verdiende de verzekeraar juist drie keer zoveel als een jaar eerder waardoor het verlies voor alle activiteiten 22 miljoen bedroeg. Bij Zorg en Zekerheid was het technisch resultaat 57,2 miljoen negatief met een positief niet-technisch resultaat van 24,4 miljoen euro.

Moeilijk beursjaar

De vraag is in hoeverre zorgverzekeraars het resultaat kunnen herhalen in 2022. Zowel aandelen als obligaties zijn flink gedaald sinds de start van het jaar onder druk van inflatie en de hogere renteniveaus die centrale banken inzetten om die inflatie te beteugelen.

Kosten per verzekerde

Uit de cijfers van Kompas in Zorg valt verder op dat ONVZ de zorgkosten per verzekerde flink zag dalen. In 2020 vergoedde de zorgverzekeraar nog 3.108 euro per verzekerde tegen 2.900 euro per verzekerde in 2021. Met een daling van 19,3 procent daalden de bedrijfskosten per verzekerde het meest bij ASR.