VGZ en Menzis hielden in 2023 het meest over per verzekerde

VGZ en Menzis hebben afgelopen jaar het meest verdiend per verzekerde. Het zogeheten technisch resultaat, het resultaat over de verzekeringen, was bij deze twee verzekeraars het hoogst. Verzekeraars stoppen de verdiensten terug in het eigen vermogen dat daardoor bij VGZ en Menzis ook het meeste stijgt, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Kompas in Zorg .

© Alexander Limbach / stock.adobe.com

Per verzekerde hield Menzis 82 euro over. Bij VGZ ging het om 78 euro per verzekerde. Menzis profiteert ook van een succesvolle beleggingsstrategie waardoor het eigen vermogen met maar liefst 19 procent is gestegen. Bij VGZ groeit het eigen vermogen met 16 procent.

Positieve resultaten

Bij bijna alle verzekeraars was sprake van een positief resultaat over 2023 en vrijwel overal steeg het eigen vermogen. Gemiddeld werd 70 euro per verzekerde verdiend, zowel door een positief technisch resultaat van 38 euro per verzekerde als winst op beleggingen.

2023 was in vergelijking tot een jaar eerder een veel beter beursjaar. Bij de verzekeraars die dit melden werd gemiddeld 32 euro per verzekerde verdiend via beleggingen. Dit tegen een verlies van 37 euro per verzekerde een jaar eerder.

Uitzondering op de positieve cijfers was Salland dat een negatief resultaat boekte van 5,1 miljoen euro, hoewel dat wel beter was dan in 2022 toen de verzekeraar een verlies van 18,8 miljoen euro meldde. Ook het eigen vermogen daalde, maar de solvabiliteitsratio steeg wel.

Gedaalde bedrijfskosten

In totaal stegen de premies en bijdragen aan zorgverzekeraars met 6,7 procent naar 3.233 euro per verzekerde en stegen de zorgkosten met 7,1 procent naar 3.126 euro per verzekerde. Opvallend is dat verzekeraars de bedrijfskosten juist wisten te verlagen met 0,3 pocent. Per verzekerde wordt er nu 92 euro uitgegeven aan bedrijfskosten, ongeveer 2,8 procent.

Dit is vooral te danken aan een groep zorgverzekeraars. Achmea (Zilveren Kruis), CZ, Menzis, ASR en Salland wisten de bedrijfskosten per verzekerde te doen dalen. Bij VGZ, DSW, ONVZ en Zorg & Zekerheid stegen de bedrijfskosten per verzekerde juist.