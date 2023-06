VieCuri en Laurentius krijgen prijs voor gezamenlijke SEH

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) heeft ziekenhuizen VieCuri en Laurentius in het zonnetje gezet. Hun gezamenlijke SEH is volgens de vereniging het ‘beste initiatief in de spoedeisende geneeskunde’.

VieCuri en Laurentius verzorgen samen de spoedzorg in Noord- en Midden-Limburg. De krachtenbundeling zorgt voor betere bezetting en meer innovatie en specialisatie. Het initiatief viel in de prijzen tijdens een bijeenkomst van de NVSHA in Amsterdam. Renske Kusters en Susanne Laumer namen de prijs in ontvangst namens de vakgroep.