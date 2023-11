VieCuri krijgt Computable Award voor digitale pathologie

Ziekenhuis VieCuri en leverancier Sectra hebben de Computable Award 2023 in de categorie Digitale Transformatie gewonnen. Aanleiding is een project waarbij alle pathologen digitaal zijn gaan werken, wat de snelheid, nauwkeurigheid en samenwerking in de regio ten goede komt.

Het prijswinnende project werd geleid door VieCuri-professionals van de afdelingen MICT en Klinische Pathologie. Het houdt in dat pathologen niet langer weefsel en cellen onder de microscoop hoeven te bekijken. In plaats daarvan gebruiken ze het digitale systeem PACS (Picture Archiving and Communication System). Dat kan het weefselglaasje op hoge resolutie uitvergroten op een beeldscherm.

Sneller en nauwkeuriger

Het grote voordeel van digitale pathologie is dat gescand weefsel sneller en nauwkeuriger onderzocht kan worden. Voorheen moest het weefsel eerst geprepareerd worden om onder een microscoop de kunnen bekijken. Daarbij kon de patholoog alleen kiezen voor trapsgewijze vergroting van het beeld. Nu is het weefsel direct beschikbaar voor onderzoek. Bovendien kan de patholoog elke mate van vergroting instellen en heel geleidelijk inzoomen. Hierdoor is het bijvoorbeeld veel eenvoudiger om te meten hoe ruim een tumor uit het lichaam verwijderd is.

Beelden delen

Een ander voordeel van de digitale werkwijze is dat het gescande weefsel nu op een scherm weergegeven kan worden tijdens een klinische bespreking of een multidisciplinair overleg. Het delen van beelden met andere ziekenhuizen is ook een stuk eenvoudiger. De tijd dat weefselglaasjes in een envelop per post verstuurd moesten worden, bijvoorbeeld wanneer een patiënt overgeplaatst wordt, is daarmee voorbij. Het beeld is nu met één druk op de knop bij een collega in een ander ziekenhuis.

Samenwerking

De nieuwe werkwijze is onderdeel van het project Digitale Pathologie, waarin het Laurentius Ziekenhuis Roermond, het MUMC+ en Zuyderland de basis hebben gelegd voor digitale beeldverwerking en uitwisseling in Limburg.