Viruswaarheid verliest kort geding over vaccinaties

Actiegroep Viruswaarheid heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het vaccinatiebeleid verloren. De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag alle vorderingen afgewezen. De actiegroep eiste rectificatie van de Staat over “onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger” op het gebied van Covid-vaccinaties. Ook wilde de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes worden gestaakt.

“De Staat heeft een grote vrijheid om zijn beleid zo in te richten dat het doel van het realiseren van een bepaalde vaccinatiegraad wordt behaald”, aldus de rechtbank. Dat die hiervoor het belang van vaccinatie en de positieve kanten daarvan in zijn campagne benadrukt, is volgens de rechtbank niet ongeoorloofd. “De Staat onderschrijft daarbij zonder voorbehoud de vrije, eigen keuze van burgers om zich al dan niet te laten vaccineren.”

Avondklok

Viruswaarheid heeft de afgelopen tijd over de coronamaatregelen al meerdere kort gedingen aangespannen tegen onder meer de Staat, het RIVM en gemeenten. Meestal besliste de rechter niet in het voordeel van de actiegroep, maar vorige maand won Viruswaarheid wel een erg belangrijke zaak: over de avondklok. Volgens de rechter moest deze opgeheven worden. De Staat ging meteen in hoger beroep en door politieke spoedprocedures was de avondklok enkele uren later weer in ere hersteld. Het hoger beroep werd ook in het voordeel van de Staat beslist. Viruswaarheid is in cassatie gegaan. (ANP)