Vlaams zorgpersoneel krijgt hoger loon en minder werkdruk

Het zorgpersoneel in Vlaanderen krijgt er tot 6 procent bruto loonsverhoging bij. Ook zijn de Vlaamse regering en de sociale partners maatregelen overeengekomen om de werkdruk in de zorg te verlichten met bijvoorbeeld extra personeel. In totaal krijgt de zorgsector in Vlaanderen tussen 2021 en 2025 jaarlijks een injectie van 1,1 miljard euro.