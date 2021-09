Voor het eerst gevoelige gegevens uit meerdere bronnen geanalyseerd zonder datadeling

TNO heeft samen met het CBS, zorgverzekeraar CZ en het Limburgse ziekenhuis Zuyderland voor het eerst in de praktijk bewezen dat het mogelijk is om gevoelige data zoals persoonsgegevens uit meerdere bronnen te analyseren zonder dat deze data daadwerkelijk worden gedeeld.

Het ging om een praktijktest met de persoonsgegevens van patiënten die een eHealth-app gebruiken binnen Zuyderland. De succesvolle test betekent dat men inzicht kreeg in bijvoorbeeld het effect van het gebruik van de eHealth app in de tweede lijn op de eerstelijnsbezoeken. In totaal is de data van 4.350 patiënten geanalyseerd.

Privacy

Normaliter staat staat wet- en regelgeving evenals de maatschappelijke zorgen over privacy en vertrouwelijkheid de gebruikelijke manier van datadelen in de weg. Hierdoor is het moeilijk voor meerdere organisaties om elkaars data te combineren en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Cryptografische technieken

Door gebruik te maken van cryptografische technieken en het maken van goede samenwerkingsafspraken wisten de organisaties grote hoeveelheden data te gebruiken zonder dat de privacy en vertrouwelijkheid in gevaar kwam.

Betekenisvol

“Dankzij deze nieuwe technieken kunnen we beschikbare data betekenisvol maken”, aldus Tjerk Heijmens Visser, strateeg digitale innovatie bij CZ. “We kunnen sneller bepalen welke innovaties ook daadwerkelijk waarde toevoegen aan de zorg, zodat de patiënt goede, passende zorg krijgt op de door hem gewenste wijze. Maar we weten ook eerder welke innovaties kunnen bijdragen aan het beheersen van de stijgende kosten van de zorg, of de druk op het zorgpersoneel kan verminderen.”