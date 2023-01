Voormalig directeur Flevostate moet 160 duizend euro terugbetalen

Flevostate ging in februari failliet. Begin maart werd duidelijk dat Perspektiev de instelling overnam. De vestigingen in Emmeloord, Almere en Lelystad konden openblijven. Inmiddels zijn er geen jeugdigen meer in zorg bij Flevostate. Alle 46 zorgtrajecten zijn overgedragen. Dit betekent dat Flevostate niet langer een jeugdhulpaanbieder is in de zin van de Jeugdwet en dat hiermee dit aanwijzingstraject tot een einde is gekomen.

Zorg schoot tekort

Eind december 2021 gaf de inspectie Flevostate een aanwijzing omdat de hulp aan kwetsbare jeugdigen ernstig tekortschoot. Ze konden er onvoldoende veilig opgroeien, aldus de IGJ. Het rapport van de inspectie was vernietigend. Cliënten zouden tegen de regels in worden vastgegrepen, het meubilair was kapot en er zou bloed op de muren zijn aangetroffen. De inspectie kondigde boetes aan als Flevostate niet binnen vier maanden verbeteringen zou doorvoeren. De instelling zei zich niet in de conclusies van het rapport te herkennen.