Kamer omarmt voorstellen tegen commercie in huisartsenzorg

Een Kamermeerderheid wil dat de voorstellen uit de initiatiefnota van Bushoff in het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord (AZWA) opgenomen worden.

Uitzondering winstverbod

Een van die voorstellen uit de initiatiefnota van Bushoff is dat de uitzondering voor huisartsen op het winstverbod wordt aangescherpt. De nota is geschreven naar aanleiding van problemen die zijn veroorzaakt door commerciële ondernemers die in het gat zijn gesprongen van het gebrek aan nieuwe huisartspraktijken. Voorbeelden die Bushoff noemt zijn de misstanden veroorzaakt door de praktijken van Co-Med, Quin Dokters en Centric Health.

Rol zorgverzekeraars

Een andere motie die is goedgekeurd door de Tweede Kamer komt van Tweede Kamerlid Jimmy Dijk (SP) en gaat over de rol van zorgverzekeraars bij het vinden van huisvesting voor huisartsen. Vooral startende huisartsen die een bestaande praktijk willen overnemen, moeten hulp krijgen van de zorgverzekeraars.

Digitale zorg

Een motie over digitale zorg in de huisartspraktijk naar aanleiding van de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD) en Wieke Paulusma (D66) is verworpen. De twee Kamerleden wilden dat de keuze voor hybride of digitale zorg onderdeel zou worden van wetgeving, bijvoorbeeld de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar dat gaat dus niet door.

De val van het kabinet zal de uitwerking van de aangenomen moties naar aanleiding van de initiatiefnota waarschijnlijk vertragen. Ook omdat nog onduidelijk is wat de val van het kabinet doet met de voortgang van het AZWA.