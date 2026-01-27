Vrouw uit ‘Op zoek naar Marlotte’ wordt niet vervolgd

De podcast gaat over een ex-vrijwilliger van de Kindertelefoon, die een band opbouwde met iemand die zich voordeed als een ernstig ziek meisje. Deze ‘Marlotte’ overleed later, zo werd de ex-vrijwilliger verteld. Zembla ontdekte dat een volwassen vrouw het hele verhaal had bedacht en maakte hier de podcast over.

Niks strafbaars

De vrouw die een aantal jaren contact had gehad met de oplichtster deed aangifte van psychische mishandeling. In september werd ‘Marlotte’ aangehouden. Ze mocht na verhoor weer naar huis. Het OM laat nu weten dat “er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een strafbaar feit”. Het OM “kan zich voorstellen” dat de ex-vrijwilliger zich bedrogen heeft gevoeld, maar dat maakt het verhaal nog geen strafbaar feit. Ook in het geval van de tweede aangifte is er niets strafbaars gebeurd.

Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk werd meegesleept in het verzonnen verhaal, omdat de niet-bestaande meisje daar gelegen zou hebben. Een reactie van het ziekenhuis is te horen in de podcast. Het ziekenhuis zag zich daartoe gedwongen om misverstanden te voorkomen. De zorgorganisatie hield de sociale media nauwlettend in de gaten om het risico in te schatten dat er mensen zijn die in het fictieve verhaal geloven of er onterecht van overtuigd raken dat er iets niet in orde zou zijn in het ziekenhuis. “Ik vond het vervelend dat we in deze positie zijn gedrukt, maar daar was niks aan te doen”, zei bestuurder Nadine Vieleers van het Rode Kruis Ziekenhuis over de hele situatie in een interview met Zorgvisie. (ANP/Skipr)