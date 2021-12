V&VN: veel meer ambulancemedewerkers hebben te maken met agressie

Twee derde van de ambulancemedewerkers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met verbale of fysieke agressie, meldt V&VN op basis van een peiling onder 147 ambulancemedewerkers. De helft van de ondervraagden zegt andere zorgkeuzes te maken omdat de patiënt of de familie dat eiste.

Volgens V&VN wordt vaak een aangifte afgeraden door de eigen werkgever of politie en gaat het OM niet over tot vervolging of legt de rechter hooguit een lichte (taak-)straf op. Volgens de beroepsorganisatie zijn de 762 meldingen die in 2020 zijn gedaan bij Ambulancezorg Nederland (AZN) maar het topje van de ijsberg.

Geweld en agressie steeds meer gewoon

“Ik schrik van de hoeveelheid meldingen over agressie en geweld tegen mijn collega’s”, zegt Jan Hoefnagel, voorzitter van V&VN Ambulancezorg. “Het lijkt erop dat de officiële meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. Geweld en agressie worden steeds meer gewoon. Dat is onacceptabel. Elke collega die aangifte wil doen, verdient de volledige steun van zijn of haar werkgever bij de aangifte. Het mag niet zo zijn dat een aangifte wordt afgeraden. Het OM moet wat ons betreft altijd tot vervolging overgaan. Of het nu om verbale of fysieke agressie gaat.”

Geen taakstraffen

V&VN wil dat ambulancemedewerkers maximaal ondersteund worden en dat er altijd tot vervolging wordt overgegaan door het OM. Voor fysieke agressie zouden ook geen taakstraffen uitgedeeld moeten worden. Ook moet de ambulancezog vertegenwoordigd worden bij de taskforce Onze Hulpverleners Veilig.