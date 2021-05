VWS begint campagne voor betere leefstijl

Wat voor de één werkt, werkt voor de ander niet en omgekeerd. Voor veel mensen is het niet makkelijk om te bedenken welke gezonde leefstijltips het best bij hen passen. Over het zoeken naar wat het best bij jou past, start staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) donderdag de campagne Fit Op Jouw Manier.

Blokhuis: “Lekker in je vel zitten met meer weerstand en energie willen we allemaal. Maar het is niet zo eenvoudig om met gezonder leven te beginnen. Er zijn 1001 tips en adviezen, waardoor het soms lijkt alsof je je hele leven er voor moet omgooien. Voor veel mensen is dat dan een reden om het nog even uit te stellen.”

De nieuwe campagne probeert dat te doorbreken. Door duidelijk te maken dat kleine stapjes zeker ook de moeite waard zijn. “En dat er voor iedereen een manier te vinden is om te beginnen”, zegt Blokhuis.

Campagne

De Fit Op Jouw Manier Campagne bestaat onder andere uit televisie- en radiospotjes en de website fitopjouwmanier.nl, waar iedereen gebruik kan maken van een zogenaamde tip-generator. Deze module genereert net zolang tips tot je iets vindt dat bij jou past.