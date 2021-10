VWS: concentreer covid-zorg in enkele ziekenhuizen

Concentreer de covid-zorg deze winter in enkele ziekenhuizen en zorg voor meer dan 1.350 IC-bedden. Het ministerie van VWS wil dat het LNAZ daarvoor een plan maakt.

Opschalingsplan IC-capaciteit

Dat staat in een brief die Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS, op 11 oktober heeft gestuurd aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De brief circuleert op sociale media. Van Diemen schrijft dat het huidige opschalingsplan voor de IC-capaciteit op onderdelen niet meer uitvoerbaar lijkt. Het gaat maar tot maximaal 1.350 IC-bedden. Een verhoging tot 1.700 IC-bedden behoort niet tot de mogelijkheden.

Meer dan 1.350 IC-bedden

Prognoses van het OMT wijzen uit dat er deze winter mogelijk meer dan 1.350 IC-bedden nodig zijn. In dat donkere scenario komt er weer een nieuwe coronagolf, mogelijk in combinatie met een griepgolf. Om die extra patiënten op te vangen en tegelijkertijd door te gaan met reguliere zorg en inhaalzorg, zijn er tijdelijk mogelijk meer dan 1.350 IC-bedden nodig.

Niet afschalen reguliere zorg

Het ministerie van VWS wil dat het LNAZ daarvoor uiterlijk 27 oktober plannen uitwerkt. In die plannen mogen ziekenhuizen de reguliere zorg dus niet afschalen en stoppen met inhaalzorg, omdat er anders gezondheidsschade kan ontstaan. Tegelijkertijd moeten de plannen zo in elkaar zitten dat personeel behouden blijft voor de zorg. Dat is een heikel punt, omdat de zorg al lang onder druk staat en IC-verpleegkundigen de zorg verlaten.

Concentreer covid-zorg

Het LNAZ werkt al aan een plan om een substantieel aantal patiënten naar Duitsland te verplaatsen. Daarnaast wil VWS dat het LNAZ een plan uitwerkt om de covid-zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen op te vangen. Die concentratie zou tijdelijk moeten zijn, in ieder geval tot en met april 2022. De concentratie moet bovenop de huidige maximale IC-capaciteit van 1.350 IC-bedden komen en mag daar niet ten koste van gaan. Het LNAZ moet uitzoeken of er draagvlak is onder andere ziekenhuizen om personeel uit te lenen aan de gespecialiseerde covid-ziekenhuizen.

Reactie V&VN

“Doe geen onrealistische uitspraken over opschaling van de IC-capaciteit en verlicht de druk op de zorg.” Die boodschap heeft de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN gegeven in een gesprek met minister Hugo de Jonge van VWS op 15 oktober. “Opschaling tot 1.350 IC-bedden gedurende enkele weken is het absolute maximum”, zegt een woordvoerder van V&VN.

