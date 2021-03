VWS gaat financiering preventie makkelijker maken

Deze nieuwe wet maakt het voor inkopende partijen meer lonend om te investeren in preventieve maatregelen. Daardoor kan duurdere zorg worden voorkomen of uitgesteld, stelt het ministerie van VWS. Als voorbeeld noemt VWS initiatieven die bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, waardoor ze minder snel een beroep hoeven te doen op Wlz-zorg.

Het wetsvoorstel heet ‘wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking’. Hierin worden straks de details duidelijk. Het wetsvoorstel zal in de eerste helft van maart ter consultatie via internet worden aangeboden. Geïnteresseerden hebben zes weken de tijd om te reageren. Die reacties worden door het nieuwe kabinet verwerkt in een definitief wetsvoorstel.

Drie domeinen

De langdurige zorg voor ouderen is opgeknipt in drie domeinen. “Daardoor moeten partijen samenwerken om te borgen dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de cliënt”, ziet VWS: “Om goede gezondheid voor zoveel mogelijk burgers te waarborgen en de zorg betaalbaar te houden, is het dus logisch dat gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars elkaar in de regio op bepaalde inhoudelijke thema’s opzoeken en samenwerken.”

Investeren in preventie is volgens VWS nu “niet altijd vanzelfsprekend”, omdat de kosten van preventieve activiteiten vaak in het ene domein vallen en de baten in het andere. Zo zijn uitgaven van preventieve maatregelen vaak voor rekening van gemeenten en zorgverzekeraar. Zorgkantoren zijn echter ook financieel gebaat bij de resultaten van preventie-initiatieven. “Hiervoor is het nodig dat er financiële manoeuvreerruimte is om afspraken over de domeinen heen te maken,” aldus VWS.

Mee-investeren

Met het ‘wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking’ wordt het mogelijk dat zorgkantoren mee-investeren in deze samenwerkingsverbanden. Ze kunnen op die manier bijdragen aan gezamenlijke domein-overstijgende ideeën, waarvan ze de vruchten plukken. Het ministerie denkt bovendien dat de plannen in de nieuwe wet zorgkantoren aanzetten om de preventiemaatregelen te monitoren en te evalueren. Daarmee zien ze eerder of maatregelen doeltreffend en doelmatig zijn.