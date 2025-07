VWS haalde regie uitkomstgerichte zorg weg bij Zorginstituut

Het programma Uitkomstgerichte zorg is tot nu toe een papieren exercitie die 70 miljoen euro heeft gekost. De 31 sets van uitkomstenindicatoren, die in 2023 klaar waren, liggen nog steeds ongebruikt op de plank. Sinds de start van uitkomstgerichte zorg is er stagnatie op de route naar meer transparantie van kwaliteit van zorg, schrijft Zorgvisie na eigen onderzoek.

Dat komt doordat het ministerie van VWS de regie over het programma uitkomstgerichte zorg in 2018 weghaalde bij het Zorginstituut. VWS bezweek voor politieke druk van medisch specialisten. Die vonden dat het Zorginstituut te snel ging. “Het is ons niet gegund”, zegt Sjaak Wijma, oud-voorzitter van het Zorginstituut in Zorgvisie. Na ingrijpen van VWS werd de regie bij de herstart van Uitkomstgerichte zorg in 2019 verdeeld onder zes partijen, die betrokken waren bij het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Reactie FMS

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) ziet het anders. Volgens de FMS had het Zorginstituut met VWS het plan voor Uitkomstgerichte zorg opgesteld zonder dat de FMS daarbij betrokken was. Daarom wilden de FMS, met steun van onder meer de ziekenhuizen, meer betrokkenheid.

Programma Uitkomstgerichte zorg

Sinds de herstart van het programma Uitkomstgerichte zorg stagneert het streven naar meer transparantie van medische zorg. Het doel om in 2022 voor 50 procent van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) uitgesteld naar 2025. Maar dat doel zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet worden gehaald. Weliswaar richt fase 2 zich op implementatie, maar dat geldt voor slechts 3 van de 31 sets.

Lees het hele verhaal op Zorgvisie: VWS floot Zorginstituut terug bij uitkomstgerichte zorg