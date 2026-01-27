‘Waarde vastgoed ouderenzorg sterk gedaald’

Het vastgoed in de ouderenzorg is in reële termen fors minder waard geworden ,omdat er de afgelopen tien jaar amper is geïnvesteerd. Dat blijkt uit een inventarisatie van ABN Amro.

Het vastgoed in de vvt was volgens ABN Amro in 2024 9,64 miljard euro waard, tegen 9,86 miljard euro in 2015. Omdat de inflatie in diezelfde periode bijna 30 procent bedroeg, is de waardedaling in reële termen nog veel hoger, stelt de bank.

In 2013 besloot het kabinet Rutte II om op de ouderenzorg te bezuinigen waardoor honderden tehuizen de deuren hebben moeten sluiten. Toch is dat volgens Anja van Balen, sectoreconoom zorg bij de bank, niet de belangrijkste reden voor de waardedaling. ‘De meeste tehuizen zijn in 2013 en 2014 gesloten, dus dat verklaart niet de gestage daling van de afgelopen tien jaar’, zegt Van Balen.

De voornaamste oorzaak van de waardedaling van het vastgoed is volgens ABN Amro het uitblijven van investeringen in nieuw- en verbouw. De bank ziet dat de kosten voor aflossing en rentebetalingen de afgelopen jaren zijn gedaald. In 2015 betaalden VVT-instellingen jaarlijks nog 268 miljoen euro aan rente en aflossing, in 2024 was dit nog maar 151 miljoen euro. Instellingen hebben in plaats van te investeren in vastgoed er vaak voor gekozen geld te gebruiken om tekorten elders aan te vullen, bijvoorbeeld om de hogere personeelskosten te kunnen betalen.

Hogere kosten personeel

Onlangs heeft de overheid wel de normatieve huisvestingscomponent (NHC) met ongeveer 15 procent verhoogd, waardoor er voor het eerst in jaren ook echt meer geld beschikbaar is voor vastgoed. De NHC is de vastgestelde vergoeding die zorginstellingen per bewoner ontvangen om kosten voor bouw, verbouw, onderhoud en beheer te dekken.

De instellingen doen er verstandig aan dat geld nu in vastgoed te investeren, denkt Van Balen. De ouderenzorg loopt achter qua verduurzaming. Twee derde van het vastgoed in de vvt heeft geen duurzaamheidslabel en de instellingen kampen met hoge energiekosten. Daarnaast is verouderd vastgoed minder aantrekkelijk en minder brandveilig. ‘Je ziet dat in sommige regio’s sprake is van leegstand. Het gaat dan bijna altijd om ouder vastgoed van voor 1980. Ouderen vinden dat ze bij sommige instellingen zoveel aan comfort moeten inleveren, dat ze liever nog langer thuis blijven wonen.’

