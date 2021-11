Wachtlijst kinderen bij Amsterdam UMC in pandemie verdubbeld

Spoedgevallen worden meteen geholpen, zoals darmperforaties en blindedarmontstekingen, maar voor veel andere aandoeningen zijn behandelingen uitgeteld, soms meerdere keren. Volgens het dagblad “is geen licht aan het einde van de tunnel, want er komen steeds meer kinderen bij en het gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen is voorlopig niet opgelost.”

Dat komt mede omdat de reguliere zorg door de druk van corona weer verder is afgeschaald. Dat betekent voor kindergeneeskunde minder OK-tijd en dus minder operaties, én een langere wachtlijst.

Niet ethisch

Kinderen hebben de meeste winst bij een ingreep, zegt kinder-plastisch chirurg Don Griot: “Zij hebben ook nog het langste leven voor zich. Als je twee jaar op een operatie moet wachten, vind ik dat niet meer ethisch.”

Kinderchirurg Roel Bakx benoemt tegen Het Parool dat corona het onderliggende probleem in de zorg blootlegt. Namelijk het enorme personeelstekort. “We hebben altijd in een kraptemodel gewerkt. We waren al maximaal gestretcht voordat de pandemie begon. Als je dan in een crisissituatie komt, loopt het volledig uit de pas.”