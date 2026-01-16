Wachttijd St. Antonius 16 dagen korter door hergebruik annuleringen

Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis kunnen voortaan eerder geholpen worden door gebruik te maken van plekken die vrijkomen na annuleringen. Na een succesvolle proefperiode rolt het ziekenhuis het project ‘Sneller terecht’ dit jaar verder uit naar alle poliklinieken.

Via het patiëntenportaal Mijn Antonius kunnen patiënten zich aanmelden voor de wachtlijstservice.

Wie het eerst komt

Het systeem werkt via een geautomatiseerd proces. Zodra een patiënt een afspraak afzegt, detecteert het systeem de vrijgekomen ruimte. Er wordt direct een uitnodiging verstuurd naar twee patiënten die zich hebben aangemeld voor de service en die in aanmerking komen voor het type afspraak.

De patiënt die de uitnodiging als eerste accepteert, krijgt de afspraak. Reageert niemand tijdig, dan worden de volgende twee patiënten op de lijst benaderd. Om de efficiëntiewinst te waarborgen, worden patiënten die regulier al binnen enkele dagen aan de beurt zouden zijn, uitgesloten van deze uitnodigingen.

Winst van twee weken

Uit cijfers van een pilot, die de afgelopen maanden draaide bij de afdelingen Neurologie, Cardiologie, Chirurgie en Orthopedie, blijkt het systeem effectief. Patiënten die deelnamen aan de proef konden gemiddeld 16 dagen eerder terecht dan gepland. In uitzonderlijke gevallen liep de tijdwinst op tot 52 dagen.

Het ziekenhuis verwacht op jaarbasis honderden gaten in de planning op te kunnen vullen die anders onbenut zouden blijven. Dit jaar worden de overige specialismen aangesloten op het systeem. Wel plaatst het ziekenhuis de kanttekening dat de methode voornamelijk geschikt is voor enkelvoudige consulten, zoals controleafspraken.