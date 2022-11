Warande biedt zorgpersoneel woonruimte aan

Ouderenzorgorganisatie Warande gaat twintig appartementen verhuren aan zorgmedewerkers. De woonunits zijn beschikbaar voor medewerkers die minimaal 24 uur per week werken in de zorg bij Warande. De medewerkers delen het gebouw met de ouderen.

De achtste en negende verdieping van locatie Heerewegen in Zeist is beschikbaar gemaakt voor zorgmedewerkers van Warande. In totaal zijn er bijna twintig appartementen met eigen sanitair. Op elke verdieping kunnen zij gebruikmaken van een gezamenlijke keuken. Daarnaast zijn er wasmachines en wifi.

Medewerkers helpen

De woonunits zijn beschikbaar voor medewerkers die minimaal 24 uur per week werken in de zorg bij Warande. “We kunnen op deze manier medewerkers helpen die dringend op zoek zijn naar woonruimte in onze regio. En het is mooi dat zij een binding hebben met de organisatie. Ze delen tenslotte het gebouw met bewoners”, vertelt Annemieke Schuur, manager Mens & Ontwikkeling.

Voor de verhuur werkt Warande samen met Gapph, een specialist in vastgoed- en leegstandbeheer. Hiervoor verhuurde Warande deze etages tijdelijk aan bewoners van een andere zorgorganisatie.