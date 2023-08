Poll: Wat moet de overheid doen met commerciële ketens van huisartsen?

Beeld: ptasha/Getty Images/iStock

Het aantal klachten over huisartsenzorg bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd is de afgelopen twee jaar toegenomen, vooral over de bereikbaarheid. De inspectie wijt dit aan de opkomst van de commerciële huisartsenketens. De commerciële partijen vormen ketens van huisartsenpraktijken door praktijken op te kopen of ze verbinden praktijken door digitale diensten aan te bieden. Huisartsen komen dan in loondienst of werken als zzp’er voor zo’n bedrijf.

Het Nivel adviseert nader onderzoek en Kuipers liet begin juli weten de mogelijkheid te verkennen “om de NZa de bevoegdheid te geven om de overnames door specifieke aanbieders te verbieden wanneer toezichthouders op basis van signalen onderzoek doen naar deze aanbieders.” Het onderzoek van de NZa en IGJ gaat nog wel even duren. Ondertussen gaan de overnames door.

