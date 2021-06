Website gelanceerd voor meer vaccinatiebereidheid in kwetsbare wijken

‘Een informatiekloof mag niet leiden tot een gezondheidskloof’, aldus internist Robin Peeters en huisarts Shakib Sana. Om toegankelijke vaccinatieinformatie in kwetsbare wijken te verstrekken, hebben zij de handen ineen geslagen en de website www.gezondheidskloof.nl gelanceerd. Doel is om de vaccinatiebereidheid te vergroten en de gezondheidskloof te verkleinen.

Met name onder inwoners in kwetsbare wijken is de vaccinatiebereidheid lager dan in andere wijken. Door die constatering deden de internist en huisarts eind april de zorgbrede oproep voor een heldere en toegankelijke informatiecampagne over vaccinatie. De petitie kreeg veel aandacht en leidde tot lokale initiatieven voor vaccinatievoorlichting.

Website gelanceerd

Dinsdag is officieel de website gezondheidskloof.nl gelanceerd. Op de website willen de twee initiatiefnemers toegankelijke informatie verspreiden in allemaal verschillende talen. Een video waarin de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb mensen oproept zich te laten vaccineren is al beschikbaar in het Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Pools, Portugees, Papiaments, Roemeens en Turks.

Verder worden artsen en medische studenten via de website gekoppeld aan instanties die behoefte hebben aan voorlichting, zoals scholen, buurthuizen, kerken en moskeeën. “Wij brengen vraag en aanbod samen”, vertelt Sana. Zorgprofessionals geven vervolgens in begrijpelijke en oorspronkelijke taal ter plaatse voorlichting. Tijdens deze informatiesessies wordt antwoord gegeven op vragen als: is het vaccin veilig? Wat zijn de bijwerkingen? En wat als ik me niet laat vaccineren? Zowel zorgprofessionals als instanties kunnen zich aanmelden op de website.

Snelle uitrol noodzakelijk

Sinds de lancering ziet Sana veel aanvragen binnenkomen van studenten en artsen uit het hele land. “Zowel Nederlandstalige als meertalige specialisten zijn enthousiast en willen helpen.” Om deze professionals te ondersteunen, biedt de nieuwe website informatievideo’s over het laagdrempelig aanvliegen van een gesprekje met mensen in kwetsbare wijken. VWS is blij met het veldinitiatief. “Het ministerie wil de website promoten om het aantal aanmeldingen te vergroten.”

Volgens Peeters en Sana blijkt de vaccinatievoorlichting effectief, maar is het nog onvoldoende. “Wie A zegt, moet ook B zeggen. Als wij de gezondheidskloof willen tegengaan, moeten we mensen niet alleen laagdrempelig informeren, maar ook laagdrempelig en snel vaccineren. Daar wordt nu aan gewerkt”, aldus Sana. Voor nu roepen de internist en huisarts zorgprofessionals op om in hun eigen wijk een lokaal initiatief te ontwikkelen. Voor ondersteuning kunnen professionals bij gezondheidskloof.nl terecht. “Vanwege het succes worden de acties herhaald en zullen er nog veel meer van dit soort initiatieven gaan plaatsvinden”, aldus Peeters.