Website RIVM weer bereikbaar na eerdere hack

,

De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is weer bereikbaar.

Het RIVM haalde dinsdagochtend rond 11.15 uur zelf zijn website offline vanwege een hack van buitenaf. Die zorgde ervoor dat er op de website informatie kon worden gezet die volgens een woordvoerder “overduidelijk niet van ons was”. De woordvoerder zag een Engelse tekst over diabetes en een grappig YouTubefilmpje over een hond.

Geen data gelekt

Om lekken in de website te dichten, haalde het RIVM de website van het internet. Volgens de woordvoerder ging de hack “niet om ransomware of een andere gerichte aanval” en komen hacks als die van dinsdagochtend “wel vaker voor”. Het RIVM benadrukt dat de hackers geen toegang tot data hadden en er dus ook geen data zijn gelekt.

De website is weer “helemaal toegankelijk” met uitzondering van de webformulieren, waarop bezoekers gegevens kunnen invullen. Die werken op de RIVM-website nog niet volledig, maar dat wordt volgens het instituut zo snel mogelijk verholpen. (ANP)

Technologie

