Website voor gratis vakantietesten werkt niet

Het is niet mogelijk om via de website testenvoorjereis.nl een gratis coronatest voor reizen aan te vragen. De website zou vanaf woensdag beschikbaar zijn, maar vooralsnog kunnen geïnteresseerden alleen nog bellen met de GGD voor een test. De GGD meldt woensdag dat het erg druk is op het speciale telefoonnummer daarvoor, 0800-5005.

Via de website kunnen mensen een afspraak maken voor een sneltest of een PCR-test bij een commerciële testaanbieder. Dinsdag gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al aan dat de techniek achter het systeem “erg ingewikkeld” is.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland bellen woensdag veel mensen met de GGD voor vragen over de website testenvoorjereis.nl, terwijl het nummer daar niet voor is bedoeld. Sommige mensen bellen zelfs meerdere keren achter elkaar.

De tests zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen corona of die niet in aanmerking komen voor een zogeheten herstelbewijs. In juli en augustus zijn de testen gratis. (ANP)