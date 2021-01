Weer minder positieve coronatests

Steden

De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam. In de hoofdstad testten 205 inwoners positief. In Rotterdam kwamen 143 besmettingen aan het licht en Eindhoven noteerde 103 nieuwe gevallen. In Den Haag kregen 91 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Tilburg werd het coronavirus 77 keer aangetroffen.

Donderdag-effect

Het aantal van 4740 is iets lager dan op woensdag. Dat is opvallend, want normaal gesproken komen er op donderdagen juist aanzienlijk meer meldingen bij dan op andere dagen. Vorige week donderdag kwamen er ruim 5800 gevallen bij, tegen bijna 5600 de dag ervoor. Nog een week eerder waren er ruim 6100 gevallen op woensdag en 6500 op donderdag. En de week daar weer voor steeg het aantal positieve tests van iets meer dan 7100 op woensdag naar bijna 9700 een dag later.

In de afgelopen zeven dagen zijn 33.695 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op 4814 per etmaal. Dat gemiddelde daalt al geruime tijd.

966.000 totaal

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn ruim 966.000 Nederlanders positief getest. Van 13.819 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. In de loop van volgende week kunnen de grenzen van 1 miljoen gevallen en 14.000 coronadoden gepasseerd worden. Het werkelijke aantal besmettingen en sterfgevallen zal daar waarschijnlijk al boven liggen. (ANP)