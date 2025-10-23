Weer rechtzaak over jeugdzorg in Lelystad

De rechtbank Midden-Nederland in Utrecht behandelde maandag een zaak tussen de gemeente Lelystad en de moeder van een 11-jarige jongen met ernstig autisme. De derde jeugdzorgzaak in Lelystad in de afgelopen vijf maanden.

De gemeente stopte per 1 juli met het vergoeden van zijn verblijf in zorginstelling D3 in Gelderland, terwijl de moeder stelt dat haar zoon daar tot rust komt en zich goed ontwikkelt. De kwestie draait om de vraag of Lelystad de vergoeding mag beëindigen en hoe het belang van het kind zich verhoudt tot gemeentelijke contractafspraken. Dat meldt Omroep Flevoland.

De jongen woont sinds 2023 bij D3 en volgt onderwijs in Arnhem. Volgens zijn moeder is dit de enige plek waar hij stabiel functioneert. Ze wil dat hij zijn laatste jaar op de basisschool daar afmaakt. Lelystad wil echter dat hij overstapt naar Careforyou Zorg in Almere, een organisatie waarmee de gemeente wel een lopend contract heeft.

Van slag

De moeder verzet zich tegen dat besluit. Ze vreest dat haar zoon thuis of bij een andere instelling niet de juiste begeleiding krijgt. De onzekerheid heeft hem nu al van slag gebracht, stelt haar advocaat. D3 is inmiddels zelf de zorg blijven leveren, met een oplopende rekening van meer dan 40.000 euro sinds juli.

Tijdens de zitting vroeg de rechter zich hardop af of het verplaatsen van de jongen daadwerkelijk in zijn belang is. Gedragsdeskundigen en de school in Arnhem adviseren dat hij voorlopig bij D3 blijft. Toch houdt Lelystad vast aan het plan om hem over te plaatsen. Volgens de gemeente is het behandelplan gericht op terugkeer naar huis, en kan Careforyou die begeleiding bieden. Dit staat volgens Lelystad vastgelegd in het behandelplan, waarin het doel was om hem in 2023 terug te laten keren naar huis.

Spanningen

De zaak legt opnieuw de spanningen bloot tussen gemeenten en ouders over jeugdzorg. Het is de derde rechtszaak in vijf maanden over afgewezen jeugdzorgaanvragen in Lelystad. De uitspraak volgt binnenkort.