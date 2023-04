Welzijn op Recept voor meer mensen beschikbaar door modelovereenkomst

Klachten als vermoeidheid, nekpijn, stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Via Welzijn op Recept kan de huisarts patiënten verwijzen naar een buurt- of welzijnscoach die gericht verder kan helpen.

De modelovereenkomst regionale inkoop gaat gemeenten, huisartsen en zorgverzekeraars helpen bij het maken van afspraken rond Welzijn op Recept.

Modelovereenkomst

Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept hebben samen met gemeenten, Zorg en Zekerheid en de andere zorgverzakeraars, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland de ‘modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept’ ontwikkeld. Het voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop.

Zorginkoper Erik Kramer van Zorg en Zekerheid zegt er het volgende over: “Hoewel Welzijn op Recept in bijna alle ‘Zorg en Zekerheid’- gemeenten in Zuid-Holland Noord en Amstelland en De Meerlanden beschikbaar is, krijgen nog niet alle inwoners voor wie dat helpt een welzijnsrecept van hun huisarts.”

Volgens Kramer blijkt uit de praktijk dat het voor gemeenten en zorgverzekeraars lastig kan zijn om afspraken te maken over de inkoop en governance. “De modelovereenkomst en bijbehorende handreiking maken dit inzichtelijk en gemakkelijk”, zegt hij.

Meer tijd voor andere patiënten

Een voordeel voor huisartsen is dat zij met Welzijn op Recept niet meer iedere patiënt in de wachtkamer zelf hoeven te behandelen. En er meer tijd is voor patiënten die écht een huisarts nodig hebben. Welzijn op Recept is opgenomen in het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord en werkt hierbinnen nauw samen met programma’s tegen eenzaamheid en mentale gezondheid.