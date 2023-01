Wetenschappers zien nieuwe kansen in strijd tegen kanker

Wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam denken een nieuw stapje te kunnen zetten in de strijd tegen kanker. Ze hebben ontdekt hoe sommige immuuncellen in staat zijn tumoren die voor de gewone verdedigingsmechanismen van het menselijk immuunsysteem onzichtbaar zijn, op te sporen en te verwijderen.