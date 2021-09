Wethouder Amsterdam: Zorg moet zelf problemen zoals bij Quin voorkomen

Interessant voor u

De Europese Unie en AstraZeneca hebben hun conflict over de vertraagde levering van coronavaccins bijgelegd. Ze hebben afgesproken dat de fabrikant de laatste vaccins voor eind maart volgend jaar levert, meldt de Europese Commissie. De rechtszaak die was aangespannen is van de baan.

Poliklinieken MST in Oldenzaal dicht om E. coli bacterie

Medisch Spectrum Twente sluit de poliklinieken in Oldenzaal, nadat waterbedrijf Vitens in het drinkwater in Oldenzaal en omgeving de E.coli bacterie heeft aangetroffen. Later vrijdagochtend wordt besloten of de afspraken in de middag er wel doorgang kunnen vinden, meldt het ziekenhuis.