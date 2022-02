Willem de Vries nieuw lid rvt Zaans Medisch Centrum

Willem de Vries is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Zaans Medisch Centrum met ingang van 1 februari 2021. De Vries werkt als kinderarts-neonatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht en is plaatsvervangend hoofd en opleider Neonatologie.

Hij was eerder bestuurslid en vicevoorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is sinds vorig jaar lid van de wetenschapscommissie van de vereniging. Ook is hij voorzitter van de raad van toezicht van Perined, een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties in de geboortezorg.

Schat aan ervaring

Jaap Zwemmer, interim voorzitter van de raad van toezicht is verheugd met de benoeming: “Willem brengt een schat aan ervaring mee uit de ziekenhuiszorg en vormt daarmee – en met zijn enthousiasme en verbindende karakter – een mooie aanvulling op het huidige team.”

Brede blik

Ook Anja Blonk en Leon Aarts, respectievelijk lid en voorzitter raad van bestuur van het ZMC, zijn blij met de komst van Willem de Vries: “We hebben het volste vertrouwen dat hij ons in zijn rol kan ondersteunen met een brede blik op de zorg en in het bijzonder op de portefeuille kwaliteit en veiligheid.”