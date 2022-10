Wiskundige in bestuur PFZW

Peter Ferket wordt lid van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn per 13 oktober dit jaar. Hij volgt Petra de Bruijn op, van wie de zittingstermijn ten einde is. Tevens wordt hij lid van de commissie beleggingen.

Zijn benoeming is op voordracht van Sociaal Werk Nederland. Hij is voorgedragen in afstemming met de besturen van Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland (de WJK-branches).

Robeco

Met een achtergrond als wiskundige was hij onder andere onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hij werkte 23 jaar bij Robeco in diverse functies binnen het beleggingsdomein. De laatste vier jaar van zijn dienstverband was hij Chief Investment Officer binnen het executive committee en lid van de raad van bestuur.