Woonzorg Nederland gaat zorgvastgoed verduurzamen

Woonzorg Nederland gaat het zorgvastgoed verduurzamen. De corporatie, die zo’n 10 procent van het verhuurde zorgvastgoed in Nederland beheert, heeft de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Woonzorg Nederland heeft verspreid over Nederland 300 zorgcomplexen met bijna 30.000 woningen en ruim 12.000 intramurale plekken.

Met het ondertekenen van de Green Deal committeert Woonzorg Nederland zich aan de doelstelling om de CO2-uitstoot van het zorgvastgoed in 2050 naar nul af te bouwen. Eerder zette de organisatie al grote stappen in het verduurzamen van de zelfstandige woningen.

Energieverbruik

Om de doelstelling te halen wordt gefocust op het energieverbruik. Het werkelijk energieverbruik moet naar gemiddeld 80 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) per jaar om in 2050 energieneutraal vastgoed te hebben. Volgens de CO2-routekaarten die zijn ingediend ligt het gemiddelde verbruik van landelijk zorgvastgoed nu op zo’n 189 kWh/m2 per jaar. “Dat betekent dat we met meer dan de helft willen en moeten reduceren”, aldus Woonzorg Nederland. “En om dit gemiddelde te bereiken, moet het energieverbruik van nieuwbouw zorgvastgoed zelfs veel energiezuiniger zijn dan 80 kWh/m2 per jaar.”

Gesprekken

Hoe dit bereikt gaat worden, moet blijken uit dialogen met zorginstellingen. De corporatie gaat de komende twee jaar in gesprek met zorginstellingen over het energieverbruik en de verduurzamingsmaatregelen. Samen met de zorginstelling willen we komen tot één gezamenlijk plan om het vastgoed te verduurzamen. Het is al wel duidelijk dat een deel van het vastgoed wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.