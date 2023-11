Yolande Mansveld directeur ad interim Beatrixziekenhuis

Yolande Mansveld is per 13 november gestart als directeur ad interim van het Beatrixziekenhuis. Zij volgt directeur Angela de Ruiter op, die een anderhalf jaar geleden nog Mansveld afloste .

Mansveld heeft ervaring op directieniveau in diverse ziekenhuizen in Nederland, waaronder het Reinier Haga Orthopedisch Centrum en Pantein Maasziekenhuis. Op dit moment is zij verder lif van de raden van toezicht van Attent Zorg en Behandeling en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en voorzitter van de raad van commissarissen van Forta.