Zeeuws ziekenhuis benoemt Peter Hoppener als commissaris

Hoppener was eerder bestuurder bij onder andere Vivent en Alrijne zorggroep. Bovendien heeft hij als divisiemanager gewerkt bij zorgverzekeraar VGZ. De kersverse commissaris roemt het ziekenhuis, dat locaties heeft in Goes, Vlissingen en Zierikzee. “Adrz is een geweldig mooi ziekenhuis dat op allerlei manieren bezig is de medisch-specialistische zorg in Zeeland op peil te houden en zelfs te verbeteren. Daar wil ik als geboren Zeeuw graag een bijdrage aan leveren.”

Toekomst veilig stellen

Peter Draaisma, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de benoeming. “Wij zien uit naar de samenwerking met hem om gezamenlijk met de raad van bestuur de toekomst van Adrz in Zeeland vorm te geven en veilig te stellen.”