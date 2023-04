Zeeuwse Zorg Coalitie maakt als eerste aanspraak op IZA-gelden

Zeeland loopt voor op de landelijke planning van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bovendien is een regioplan, zoals omschreven in het IZA, voor het eerst provinciebreed ontwikkeld. Met ‘De Zeeuwse Zorg 2030’ moet de dreigende zorgkloof in Zeeland worden gedicht.

Zeeland staat de komende jaren voor een grote uitdaging. De Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) – een samenwerking van zorgaanbieders, zorgverzekeraar CZ, Zeeuwse gemeenten en de provincie- heeft berekend dat als er niets verandert, de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort kent van 7500 medewerkers. Daarom moet het fundamenteel anders, stelt de ZZC.

Blue Zones

De Zeeuwse Zorg Coalitie wil zorg- en ondersteuningsvragen voorkomen en ombuigen. Zo neemt de ZZC een voorbeeld aan de zogenoemde Blue Zones. Dit zijn gebieden in de wereld waar mensen op een gezonde manier oud worden, vaak zonder chronische ziekten of mentale aftakeling. Blue zones bevestigen volgens de ZZC dat er breder naar gezondheid gekeken moet worden en onderstrepen de noodzaak van integrale samenwerking.

Ongekende beweging

Volgens Peter Bennemeer, de onafhankelijk voorzitter van de ZZC, loopt Zeeland voor op de landelijke planning. Ze zijn bezig met de uitwerkingsplannen op instellingsniveau. Een concreet overzicht van de Zeeuwse transformaties en daarmee de aanvraag op de IZA-gelden is dichtbij. “We staan op het punt om een ongekende beweging naar de zorg van morgen te maken.”