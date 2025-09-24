Zelfstandige klinieken nemen passende zorg op in eigen keurmerk

Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN gaat per 1 januari 2026 een norm over passende zorg opnemen in het eigen keurmerk. Dat heeft de algemene ledenvergadering van ZKN besloten.

De bedoeling is dat aangesloten klinieken met deze beslissing de komende jaren meer aandacht gaan besteden aan passende zorg. De integratie van de norm sluit aan bij een advies hierover van het College van Deskundigen. Voorzitter Marian Kaljouw gaf vorig jaar aan dat zij een plek zag voor passende zorg in het ZKN-keurmerk.

Toegankelijke zorg

“Willen we de zorg toegankelijk houden, dan moeten we met elkaar meer passende zorg gaan bieden”, licht ZKN-voorzitter Hanneke Klopper toe. “Veel klinieken leveren al passende zorg maar slagen er niet in dit voldoende inzichtelijk te maken. Anderen kunnen hier nog in ontwikkelen.”

Tijd

Wouter Harmsen, kwaliteitsmanager van ZKN, vertelt dat klinieken tijd krijgen om aan de nieuwe norm te voldoen. “We werken met een ingroeimodel: de beweging naar meer passende zorg kost tijd om te implementeren. En ZKN gaat hierbij helpen: de komende maanden nemen we onze leden mee in alle ins & outs van passende zorg.”