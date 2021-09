Zes zbc’s kunnen data uitwisselen met pgo’s

Ruim tweehonderd zorginstellingen doen mee aan de VIPP-5-subsidieregeling. Die bestaat uit drie modules waarbij voor de verplichte module 1 de instelling digitaal gegevens beschikbaar moet kunnen stellen aan de pgo van de patiënt. Dat betekent dat ruim tweehonderd ziekenhuizen en klinieken voor 30 september 2022 gaan aansluiten op MedMij.

Zes versnellers

Zes klinieken besloten VIPP-5 versneld in te voeren, aldus ZKN. Het gaat om stichting Reumazorg Zuid West Nederland, MI Care/Stichting Aratame, CIR revalidatie, Women’s Healthcare Centre, stichting Dermaclinic Buitenveldert en stichting DermaZuid. Binnen een maand zaten ze op een gebruikspercentage van minimaal 5 procent.

De pgo geeft patiënten de mogelijkheid hun gezondheidsgegevens in te zien van zorgverleners en zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. Doordat patiënten goed voorbereid en geïnformeerd bij de arts komen, wordt het consult effectiever ingezet en komt er meer tijd vrij voor begeleiding voor de patiënt, zo is de gedachte.

Verbind.MedMij

MedMij was zelf nauw betrokken bij CIR revalidatie. Daar werd het nieuwe concept Verbind.MedMij voor het eerst als pilot in de praktijk getoetst. Het concept werkt als volgt: meteen na afloop van het consult of de behandeling geeft de zorgverlener een kaartje aan de patiënt met daarop een QR-code. Deze QR-code is uniek voor deze zorgaanbieder. Door het scannen van die code gaat de patiënt naar een algemene webpagina van MedMij.

Pgo selecteren

Op deze pagina kan de patiënt zijn of haar pgo selecteren en daarmee direct bij de juiste zorgaanbieder de gegevens ophalen. Of – wanneer de patiënt nog geen pgo heeft – vindt hij op dezelfde pagina achtergrondinformatie over pgo’s en kan hij een persoonlijke gezondheidsomgeving met MedMij-label uit een lijst kiezen. Na het aanmaken van een account kan ook dan de patiënt direct de gegevens bij deze zorgaanbieder ophalen.

MedMij is ook bezig om bijna vijfduizend huisartsen aan te sluiten. Nog dit jaar volgen de ggz-instellingen. Begin volgend jaar zijn de ziekenhuizen aan de beurt.