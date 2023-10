Zeven ziekenhuizen doen samen open oproep aan tech-ontwikkelaars

De zeven ziekenhuizen – Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rijnstate en Zuyderland – lanceerden deze zomer hun FunxLab. Dat is een programma gericht op het ontwikkelen, implementeren en opschalen van technologische innovaties die de ziekenhuiszorg toekomstbestendig maken.

Administratie overnemen

Door de open uitnodiging aan ontwikkelaars uit te storen, hopen de ziekenhuizen op baanbrekende innovaties, die met name het probleem van personele krapte en toenemende zorgvraag het hoofd kunnen bieden. Als voorbeelden noemt mProve technologie die administratieve en ondersteunende taken van zorgprofessionals kan overnemen. Of die die patiënten in staat stellen meer zelf te doen, zoals bepaalde waardes meten en doorgeven.

Tech-ontwikkelaars die ingaan op de uitnodiging krijgen de kans om hun idee en product aan de ziekenhuizen te presenteren en eventueel samen verder te ontwikkelen en uitrollen. Tot 1 november hebben ze de gelegenheid zich aan te melden bij mProve.