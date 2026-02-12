Skipr

Thema: Preventie
Ziekenhuis Curaçao: noodsituatie rond diabetes

Curaçao bevindt zich in een ‘diabetesnoodsituatie’, meldt het nationale ziekenhuis CMC woensdag. Volgens het instituut heeft dit steeds grotere gevolgen voor de volksgezondheid en de overheidsfinanciën. Eén op de vijf volwassenen op Curaçao leeft met diabetes.

Curaçao behoort, naar verhouding van het aantal inwoners, tot de landen met het op één na hoogste aantal patiënten ter wereld met nierfalen die dialyse nodig hebben. Dat kost ongeveer 100.000 Caribische gulden per patiënt, ofwel zo’n 47.000 euro.

Het gaat vooral om diabetes type 2, die vaak samenhangt met een ongezonde leefstijl: overgewicht, veel fastfood en weinig beweging. Tegelijkertijd kampt Curaçao met een zeer kwetsbare groep van ongeveer 180 personen met diabetes type 1, onder wie kinderen.

Volgens CMC is er een tekort aan gespecialiseerd personeel, onvoldoende vergoeding voor huisartsen om diabeteszorg te leveren en lange wachttijden voor essentiële diensten, zoals oogzorg. Dit leidt tot blindheid, amputaties en nierfalen. Ernstige complicaties doen zich op steeds jongere leeftijd voor.

ANP

