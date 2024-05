Ziekenhuis wint rechtszaak over doorberekening btw

Volgens de rechtbank verleent het ziekenhuis bij de doorbelasting geen dienst aan de medische staf. En als het wel een dienst zou zijn, dan is die vrijgesteld van btw, net als andere verzekeringen.

Aansprakelijkheid

Ziekenhuizen zijn medeaansprakelijk voor verrichtingen van (onder meer) de medisch specialisten die in het ziekenhuis werken. Vanwege deze medeaansprakelijkheid sluiten ziekenhuizen een aansprakelijkheidsverzekering af waarbij ook schade wordt meeverzekerd die het gevolg is van verrichtingen van de medisch specialisten.

Aan de vrij gevestigde medisch specialisten, die zijn verenigd in de medische stad, wordt een deel van de kosten van die verzekering doorbelast. Volgens de Belastingdienst moest het ziekenhuis over het bedrag van de doorbelasting 21 procent btw in rekening brengen.