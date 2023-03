Ziekenhuispersoneel krijgt bonus als ze twee uur meer werken

Alle ziekenhuizen geven hun medewerkers vanaf volgende maand een bonus als ze twee uur per week meer gaan werken. Dat is om het tekort aan personeel aan te pakken en om het aantal zzp’ers terug te dringen.

Dit staat in een uitwerking van het principeakkoord voor een nieuwe cao voor werknemers in de ziekenhuizen. Dat akkoord werd maandag bereikt tussen NVZ en bonden. Als werknemers met hun leidinggevende vastleggen dat ze minimaal twee jaar twee uur per week meer gaan werken dan nu, krijgen ze als bonus eenmalig dertig uur verlof.

De bonusregeling wordt van kracht als alle cao-partijen instemmen met het akkoord. NVZ, FNV, NU’91, FBZ en CNV leggen de komende weken deze principe-overeenkomst voor aan hun leden. Als ze instemmen met de nieuwe cao treedt de regeling per direct in, aldus een woordvoerder van NVZ.

Werknemers die nu al fulltime werken (36 uur) kunnen ervoor kiezen maximaal vier uur meer te gaan werken, zodat ze uitkomen op 40 uur. “Partijen zien graag dat parttimers hun contractomvang gaan verhogen om zo de groeiende arbeidskrapte te ondervangen én het grote aantal zzp’ers terug te dringen”, aldus het document.

Oplossing van minister Helder

Deze twee uur is geen toevallig cijfer. Diverse partijen, onder meer minister Helder (VWS), zeggen dat het arbeidstekort in de zorgsector kan worden opgelost als iedereen twee uur per week extra gaat werken.

Ook op enkele andere punten maken bonden en zorgwerkgevers het voor zzp’ers minder aantrekkelijk ten opzichte van personeel in vaste dienst. Belangrijke reden voor mensen om zzp’er te worden is de geringe inspraak bij de roostering. In de nieuwe cao is afgesproken dat werknemers bij de invulling van de diensten en roosters de eerste keuze krijgen boven ingehuurde krachten. Vanaf 1 juli worden de roosters ook veel eerder (drie maanden) van tevoren bekend: ook een grote wens van veel zorgprofessionals.

Doorbetalen bij ouderschapsverlof

Bovendien maken ziekenhuismedewerkers financieel een sprong. Niet alleen stijgen de salarissen dit en volgend jaar stapsgewijs met 15 procent, ook vergoedingen voor aanwezigheids-, bereikbaarheids- en consignatiediensten gaan omhoog. Ook worden het ouderschapsverlof voortaan volledig door het ziekenhuis betaald.