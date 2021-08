Aantal ziekenhuisverwijzingen hoger dan verwacht

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen lag in de week van 9 augustus op 101 procent van wat de Nederlandse Zorgautoriteit verwachtte. In de week ervoor, de week van 29 juli, was het aantal verwijzingen met 94 procent lager dan verwacht.

Dat blijkt uit een rapport van de NZa over de gevolgen van de corona-uitbraak voor medisch-specialisten.

Kritisch planbare zorg

Uit de gegevens die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal blijkt verder dat 8 procent van de Nederlandse ziekenhuizen vorige week de kritieke planbare zorg niet volledig volgens planning kunnen leveren. Vier ziekenhuizen hebben aangegeven deze kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Van die ziekenhuizen zeggen er twee de norm van zes weken voor een deel van die zorg te overschrijden.

Wachttijden

Dit is de laatste rapportage over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de reguliere zorg. Vanaf eind augustus publiceert de NZa maandelijks een integrale monitor over de ziekenhuiszorg, ggz en langdurige zorg. Daarin geven ze inzicht in de druk op de zorg en de ontwikkelingen rondom wachttijden, productie en het aantal verwijzingen in de reguliere zorg en de inhaalzorg.