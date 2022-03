Ziekenhuizen Eindhoven schroeven capaciteit terug door personeelsuitval

Ook kan het personeel dat positief getest is, maar geen klachten heeft, gevraagd worden te komen werken, aldus het Catharina Ziekenhuis. Deze maatregel wordt alleen ingezet als de continuïteit van de zorg in het gedrang komt. Eerder liet Bart Berden, voorzitter van het ROAZ en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, al weten dat de regio met de rug tegen de muur staat.

Nijmegen

Verder meldt het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen soms afspraken te moeten afzeggen door de besmettingen onder het personeel. “Ook stijgt het aantal opgenomen COVID-patiënten. We doen onze uiterste best om de patiëntenzorg zoveel mogelijk door te laten gaan”, aldus het ziekenhuis.

Hoogste niveau

Deze dinsdag werd ook bekend dat het aantal coronabesmettingen onder zorgmedewerkers naar het hoogste niveau in een jaar is gestegen. Meer dan 5700 mensen die in de zorg werken, zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Inmiddels zijn ruim een kwart miljoen zorgmedewerkers besmet geraakt tijdens de pandemie.