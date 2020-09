Ziekenhuizen Midden-Nederland gaan geautomatiseerd oncologische data uitwisselen

De deelnemende ziekenhuizen zijn: UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Antonius Ziekenhuis, Meander en Tergooi. Het is de bedoeling dat hun artsen eenvoudiger en realtime gegevens van elkaars patiënten in kunnen zien door hun epd’s te koppelen. Tot dusverre gaat dat handmatig via een portaal of per beveiligde email. De extra handelingen die daarmee gemoeid zijn, kosten veel tijd die de ziekenhuizen liever aan andere zaken besteden. Bovendien verwachten de initiatiefnemers dat er met geautomatiseerde uitwisseling minder fouten in sluipen.

Intensieve samenwerking

De zes ziekenhuizen werken al intensief samen voor de oncologische zorg in de regio. Jaarlijks worden meer dan 6.000 patiënten besproken in een van de regionale oncologische multidisciplinaire overleggen en regelmatig worden patiënten behandeld door een behandelteam van artsen uit meerdere ziekenhuizen.

Leverancier

Welke leverancier de ict-oplossing gaat maken, is nog niet definitief besloten. Daarover worden nog gesprekken gevoerd. Als de digitale uitwisseling goed en veilig is geregeld, kan hetzelfde systeem ook buiten de oncologie worden ingezet.