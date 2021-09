Ziekenhuizen moeten maximaal circa 200.000 operaties inhalen

Ziekenhuizen moeten in de komende tijd maximaal 200.000 operaties inhalen. Het gaat om de helft van alle ingrepen die niet zijn doorgegaan sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De andere helft hoeft niet ingehaald te worden, bijvoorbeeld doordat mensen op een andere manier zijn behandeld.

Het inhaalwerk zorgt ervoor dat de ziekenhuizen een operatie-achterstand van een tot zes weken hebben, schat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Volgens de toezichthouder neemt het aantal geplande operaties in ziekenhuizen het sterkst toe bij chirurgie, orthopedie, oogheelkunde, urologie en gynaecologie. Artsen bekijken welke patiënten het eerst moeten worden geholpen en wie nog kunnen wachten. Als patiënten eerder aan de beurt willen komen, kunnen ze contact opnemen met hun zorgverzekeraar. “Deze kan bemiddelen naar een aanbieder waar eerder plek is”, aldus de NZa.

Werkvoorraad

De NZa is bezig met het in kaart brengen van de zogeheten werkvoorraad van de ziekenhuizen. De cijfers zijn nog niet volledig. Goede samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars blijft volgens de NZa noodzakelijk om de toegankelijkheid van specialismen met een grote inhaalzorgvraag te borgen. Hierbij moeten ziekenhuizen kijken of een operatie echt nodig is of dat alternatieve behandelingen denkbaar zijn. Daarnaast kan inhaalzorg gepaard gaan met vervolgzorg, zoals wijkverpleging of fysiotherapie. Het is daarom van groot belang dat de inhaalzorg in nauwe samenwerking met vervolgzorg wordt geleverd.

Ziekteverzuim

Zorgprofessionals zijn volgens de NZa van onschatbare waarde om de zorg draaiende te houden. “We maken ons zorgen over het aanhoudend hoge ziekteverzuim en vinden het belangrijk – ook met het oog op behoud van personeel voor het vak – dat zorgprofessionals inspraak hebben bij hoe de inhaalzorg het beste georganiseerd kan worden.” Inzet van de capaciteit binnen zelfstandige behandelcentra is hierbij ook van belang.

Verpleging, verzorging en ggz

De NZa ziet dat de bezettingsgraad in de verpleeghuizen de afgelopen maanden is toegenomen, maar momenteel stabiliseert. Het aantal verwijzingen voor jongeren naar de ggz ligt al sinds de eerste lockdown in 2020 boven het niveau dat je zou verwachten zonder corona. De wachttijden in de ggz zijn stabiel, behalve voor aandachtstekort-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen waar mensen langer moeten wachten voor een eerste gesprek. De hoge wachttijden voor ggz leiden tot een zwaardere belasting voor onder meer huisartsen, omdat zij patiënten niet kunnen doorverwijzen. (ANP/NZa)