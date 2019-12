Ziekenhuizen pakken samen problemen acute kindzorg aan

De ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland gaan gezamenlijk de capaciteitsproblemen in de kindergeneeskunde aanpakken. Ze doen dit onder meer door minder geplande zorg te leveren. Hierdoor kunnen de wachtlijsten voor sommige behandelingen oplopen.

Medio december werd bekend dat de Nederlandse ziekenhuizen moeite hebben om zieke kinderen die acute zorg nodig hebben zelf op te vangen. Oorzaak is een hardnekkig tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook doorverwijzen naar een nabijgelegen ziekenhuis levert geregeld problemen op. Dit betekent dat kinderen soms doorgeplaatst worden naar andere regio’s in Nederland, of soms zelfs naar het buitenland.

Bedden vrijmaken

De ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben afspraken gemaakt om zieke kinderen zo goed mogelijk in de regio op te vangen. Zo gaan zij bedden vrijmaken die nu zijn bedoeld voor kinderen die een geplande behandeling moeten ondergaan. Alle ziekenhuizen trekken daarin gezamenlijk op. Daarnaast is er een website ontwikkeld, die de ziekenhuizen en ambulancediensten inzicht geeft waar er in de regio een plek vrij is, zodat een ziek kind daarnaartoe overgebracht kan worden. De informatie wordt meermaals per dag ververst.

Eerste beoordeling

De ziekenhuizen willen voorkomen dat ambulances moeten rondslepen met zieke kinderen. Om die reden kunnen kinderen voor eerste opvang en beoordeling altijd bij de dichtst bijzijnde SEH terecht, ook al is er geen bed vrij in het betreffende ziekenhuis. Na beoordeling kan een kind indien opname nodig is, worden doorverwezen worden naar een ander ziekenhuis waar nog wel capaciteit is.

Het vrijmaken van capaciteit voor ‘acute’ patiënten op de kinderafdelingen gaat ten koste van bedden voor kinderen die wachten op een geplande (minder spoedeisende) behandeling. Dat betekent wel dat de wachtlijsten noodgedwongen kunnen gaan oplopen.

Met de afspraken anticiperen de betrokken ziekenhuizen ook op een mogelijke piek aan zieke kinderen door het RS-virus. Tijdens zo’n piek moeten meer jonge kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis, soms op de Kinder-IC.