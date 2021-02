Ziekteverzuim zorg stijgt naar 7,7 procent

Het verzuim in de zorgsector is vorige maand opnieuw gestegen., naar 7,7 procent. In januari zaten gemiddeld 71.000 werknemers thuis. Dat is tien procent meer dan in januari vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming. Deze cijfers nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid-19-testuitslag. In alle branches van de gezondheidszorg stegen de verzuimcijfers, behalve in de ggz. In de vvt was de toename het grootst: daar waren 19 procent meer werknemers ziek dan een jaar geleden.

Vorig jaar januari was het verzuimpercentage 6,9 en het jaar ervoor 6,6. Het verzuim nam volgens Vernet in alle regio’s toe. Net als vorig jaar was het aantal zieken naar verhouding het hoogst in de regio Noord. In de Randstad was vorige maand het verzuim het laagst.