Ziekteverzuim zorgmedewerkers opnieuw omlaag

In de zorg hebben zich in het afgelopen kwartaal minder mensen ziek gemeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Vernet, dat zorgverzuimcijfers verzamelt, was het verzuimpercentage de afgelopen drie maanden 6,4 procent lager dan vorig jaar.

Het verzuim was afgelopen kwartaal 6,9 procent. Een jaar eerder was dat bijna 7,4 procent. Zeker in het kortdurende verzuim was een forse daling te zien. Tegelijkertijd was er juist een stijging in het extra lange verzuim, oftewel wanneer iemand langer dan een jaar is ziek gemeld.

Lagere kosten

In de eerste twee kwartalen van dit jaar daalde het verzuim onder zorgmedewerkers ook. Directeur Danijela Budimir bij Vernet is blij dat de daling doorzet. “Op de eerste plaats voor de medewerkers. Minder verzuim betekent immers dat het beter gaat met hen. Dit is ook goed nieuws voor zorgorganisaties. Zij kunnen hun medewerkers meer inzetten en hebben daarnaast ook lagere verzuimkosten.”

De cijfers gaan over ongeveer 960.000 mensen, die werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verpleging en thuiszorg. Vernet is onderdeel van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.