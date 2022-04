Zilveren Kruis wil meer daadkracht van kabinet

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis wil dat de bewindslieden van VWS en het kabinet meer actie ondernemen om vooruitgang te boeken in “de drie belangrijkste transities”: digitalisering, preventie en langer zelfstandig thuis wonen.

Zilveren Kruis heeft vrijdag een brief met tien aanbevelingen naar het ministerie van VWS gestuurd “om deze transities in beweging te zetten en te versnellen”. De zorgverzekeraar vindt dat de overheid randvoorwaarden moet scheppen om progressie te boeken.

De verzekeraar wil dat de diverse initiatieven beter op elkaar worden afgestemd door VWS. Zo zouden het Zorgakkoord voor de Zorgverzekeringswet, het Preventieakkoord en het Woon-Zorg-akkoord op elkaar moeten aansluiten. “Daardoor kunnen ze elkaar versterken en alle drie effectiever bijdragen aan hetzelfde doel: goede, betaalbare en toegankelijke zorg en de juiste zorg op de juiste plek”.

Meer snelheid preventie

De zorgverzekeraar ziet graag meer urgentie op het gebied van preventie. Door effectieve interventies ‘versneld op te nemen in het basispakket’. Nu is daar vaak een verplichte en jarenlange route voor nodig via onder andere nader wetenschappelijk onderzoek en studies van Zorginstituut Nederland.

Verder wil Zilveren Kruis dat investeringen van zorgverzekeraars voor preventie beter verrekend worden in de risicoverevening: “Nu is er sprake van een ongelijk speelveld”. Daardoor zijn volgens bestuursvoorzitter Georgette Fijneman zorgverzekeraars terughoudend: “Want we zouden graag meer preventiemaatregelen financieel willen ondersteunen. Je zou kunnen denken aan 1 procent van onze omzet’.

Verbeteringen ouderenzorg

Op gebied van ouderenzorg stelt Zilveren Kruis ook meer daadkracht voor: de helft van de nieuw te bouwen woningen zou levensloopbestendig moeten worden. “Om alle ouderen een passend huis te bieden is het belangrijk tot 2040 tenminste 500.000 woningen (om) te bouwen.”De zorgverzekeraar heeft met vastgoedtak Syntrus Achmea een plan gemaakt voor gemeenschappelijke woonvormen.

De verzekeraar roept het kabinet en VWS ook op om meer experimenteerruimte te geven aan lokale en regionale partijen. Die zouden sneller in staat zijn een optimale en integrale organisatie van wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vorm te geven. Ze kunnen efficiënter bepalen welke vormen van financiering daarbij hoort: “Zet parallel aan de beweging naar Juiste Zorg op de Juiste Plek in op samenwerking in netwerken om de ouderenzorg slimmer te organiseren”.

Wat zou helpen is versterking van de mantelzorg, meent de verzekeraar. Het kabinet zou de regeling voor mantelzorgverlof moeten uitbreiden, in navolging van de recente verruiming van het ouderschapsverlof. Moederbedrijf Achmea geeft het voorbeeld: het is het eerste bedrijf dat een mantelzorgregeling heeft opgenomen in de cao.

Standaard zorgbeleid

Ten slotte zou de overheid een nieuwe stap moeten maken op het terrein van digitalisering. Dat kan ten eerste door dit onderwerp standaard op te nemen in het zorgbeleid voor de komende kabinetsperiode. Maar ook door landelijke uitwisseling van data en patiëntgegevens meer vrij te geven.

Zilveren Kruis vraagt onder meer om juridische belemmeringen weg te nemen voor een beter gebruik van data. Daarmee zou de zorgsector beter inzicht krijgen in de problemen en de oplossingen beter kunnen onderbouwen om enkele gezondheidsdoelen te halen: “Meer regie vanuit de overheid en minder vrijblijvendheid op dit punt is nuttig en nodig”.