ZMC wil van 20.000 OK-mutsen naar 100 per jaar gaan

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is een pilot gestart om met herbruikbare mutsen de afvalberg die uit de operatiekamers komt te verminderen. Per jaar worden nu 20.000 disposable mutsen gebruikt in het ZMC, maar als de pilot een succes blijkt, kan dat aantal omlaag naar 100 OK-mutsen.

Hiermee wordt de afvalberg van het ziekenhuis verkleind en daalt de CO2-uitstoot met 60 procent. ZMC is het tweede ziekenhuis dat een pilot start met herbruikbare OK-mutsen.

Positief

Tijdens de pilot kunnen deelnemers kiezen welke muts ze willen en wordt geëvalueerd welke bevalt. In februari volgt een eindevaluatie; tot nu toe zijn de ervaringen positief.

Green team

Omdat binnen de OK veel winst te behalen is op het gebied van duurzaamheid, is een speciaal Green Team OK opgericht. Dit team valt onder de duurzaamheidscommissie, die ZMC-breed werkt en kijkt waar het mogelijk is om duurzamer te worden als ziekenhuis. Het Green team bestaat uit verschillende medewerkers van de OK; alle disciplines worden betrokken.